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Александр Лукашенко: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Ну разве это спортсмен?»

15 августа 2021 20:18
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Новости Беларуси. На неделе из Токио продолжали возвращаться белорусские спортсмены. Хотя в Японии мы больше отличились не количеством медалей, а скандалом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Судя по всему, большой разговор с функционерами от спорта еще предстоит. Президент, когда был в Тихиничах, раскритиковал спортсменов между делом.

Александр Лукашенко: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Ну разве это спортсмен?»-1

Я понимаю – психология и прочее. Но три попытки. Ты же ехал, покажи, что ты поднимал. 
Согласен. 
Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмен? 
Согласен. 
И потом, вот он говорит: недооценили, не оклемались. Ну так заранее надо было думать. Знали, в каких условиях. Ну ладно, легкоатлеты, я все понимаю – парилка, жарко, душно. Но штангисты – неужели там хуже условия, чем здесь? И потом, вы же двоих отобрали, ну дайте результат. Ну что же это – баранку получают, выходят, это же не дело.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Фотофакт

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