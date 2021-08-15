Александр Лукашенко: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Ну разве это спортсмен?»

Новости Беларуси. На неделе из Токио продолжали возвращаться белорусские спортсмены. Хотя в Японии мы больше отличились не количеством медалей, а скандалом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Судя по всему, большой разговор с функционерами от спорта еще предстоит. Президент, когда был в Тихиничах, раскритиковал спортсменов между делом.