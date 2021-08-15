Александр Лукашенко: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Ну разве это спортсмен?»

Новости Беларуси. На неделе из Токио продолжали возвращаться белорусские спортсмены. Хотя в Японии мы больше отличились не количеством медалей, а скандалом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Судя по всему, большой разговор с функционерами от спорта еще предстоит. Президент, когда был в Тихиничах, раскритиковал спортсменов между делом.
– Я понимаю – психология и прочее. Но три попытки. Ты же ехал, покажи, что ты поднимал.
– Согласен.
– Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмен?
– Согласен.
– И потом, вот он говорит: недооценили, не оклемались. Ну так заранее надо было думать. Знали, в каких условиях. Ну ладно, легкоатлеты, я все понимаю – парилка, жарко, душно. Но штангисты – неужели там хуже условия, чем здесь? И потом, вы же двоих отобрали, ну дайте результат. Ну что же это – баранку получают, выходят, это же не дело.