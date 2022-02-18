Александра Саснович победила румынскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Новости Беларуси. 63-я ракетка мира Александра Саснович успешно стартовала в квалификации на турнире категории 1 000 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале белоруска в двух сетах разгромила румынку Ану Богдан – 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть более часа. В активе Александры два эйса. А процент выигранных мячей на первой подаче составил 73.