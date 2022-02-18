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Александра Саснович победила румынскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Дохе

18 февраля 2022 19:50
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Новости Беларуси. 63-я ракетка мира Александра Саснович успешно стартовала в квалификации на турнире категории 1 000 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Александра Саснович победила румынскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Дохе-1

В полуфинале белоруска в двух сетах разгромила румынку Ану Богдан – 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть более часа. В активе Александры два эйса. А процент выигранных мячей на первой подаче составил 73.  

Александра Саснович победила румынскую теннисистку и вышла в полуфинал турнира в Дохе-4

Также Саснович реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. За возможность выйти в основу высокостатусного турнира наша спортсменка сразится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.  

# Теннис # Александра Саснович # Ана Богдан # Кирстен Флипкенс # Фотофакт

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