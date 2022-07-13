Александра Саснович не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Будапеште

Новости Беларуси. Александра Саснович не пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-спорт». В поединке 1/8 она потерпела поражение от американки Бернарды Перы.

Наша теннисистка была не в силах одолеть соперницу, которая занимает 130-ю позицию в рейтинге. Первую партию Александра уступила в борьбе. Во втором сете явным преимуществом владела американка. Саснович проиграла со счетом 5:7, 2:6.