В женском ЧБ по хоккею на траве состоялись поединки лидеров: «Минск» и «Ритм» обменялись победами

Новости Беларуси. Завершен 7-й тур женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Завершен 7-й тур женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер турнира клуб «Минск» принимал гродненскую команду «Ритм». За два соревновательных дня девушки обменялись победами. Накануне сильнее были хозяйки поля – 4:2. А вот 20 июня в ответной игре гродненки взяли реванш – 3:2.
Еще два матча 7-го тура состоялись в Смолевичах: «Виктория» принимала команду СДЮШОР хоккейного клуба «Минск». Обе встречи закончились разгромными победами хозяек – 12:0 и 18:0.
Турнирную таблицу возглавляет хоккейный клуб «Минск», ближайший преследователь – «Ритм» – отстает на 7 очков.