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Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»

12 июля 2019 19:47
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Новости Беларуси. Белорусские фигуристы продолжают готовиться к новому сезону. В спорткомплексе «Раубичи» до конца месяца обосновались подопечные именитого российского спортсмена, а ныне тренера Александра Жулина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»-1

Среди воспитанников специалиста и наша пока самая успешная пара в танцах на льду – Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. В 2019 году ребята хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Минске и опробовали себя на мировом форуме в Японии.

Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»-4

Предсезонку начали на родном льду. Правда, 12 июля наш Юрий работал один – Анна Кубликова немного приболела. Но среди нескольких пар Гулицкий себя одиноким не чувствовал. Все мысли фигуриста занимает новый сезон.

Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»-7

Юрий Гулицкий, фигурист сборной Беларуси:
Программа у нас насыщенная, могу так сказать. Хорошие элементы подготовили в межсезонье: интересные новые поддержки абсолютно все – решили не оставлять ничего из прошлого сезона.

Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»-10

Также среди подопечных Александра Жулина сегодня на льду была еще одна белорусская пара: Эмилия Колеганова и Владислав Полховский. Дуэт только вышел из юниорского возраста и пока в команде именитого тренера на птичьих правах, но специалист не исключает, что и у этих ребятах есть перспектива.

Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»-13

Александр Жулин, призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию на коньках:
Еще работать и работать (так же, в общем-то, как и первой белорусской паре). Поэтому думаю, что этот сбор, где они смотрят на ведущие пары мира, будем так говорить, поможет и тренерам белорусским, и самим ребятам понимать уровень, на который они должны выходить.

Александр Жулин о дуэте Эмилии Колегановой и Владислава Полховского: «Еще работать и работать»-16

# Фигурное катание # Юрий Гулицкий # Александр Жулин # Анна Кубликова # Эмилия Колеганова # Владислав Полховский # Фотофакт

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