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Молодежная волейбольная лига. «Минчанка-2» уступила «Заречье-Одинцово-2» в матче заключительного этапа

24 марта 2025 20:01
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В Подмосковье продолжается заключительный 7-й этап регулярного чемпионата Молодежной волейбольной лиги России, участие в котором принимает и «Минчанка-2», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Молодежная волейбольная лига. «Минчанка-2» уступила «Заречье-Одинцово-2» в матче заключительного этапа-1

24 марта наши девушки встречались с хозяйками площадки из «Заречья-Одинцово». Первые две партии остались за соперницами – 27:25 и 25:17. В третьей сильнее были уже отечественные спортсменки – 25:19. Однако, несмотря на все усилия землячек, в четвертом отрезке вновь удача была на стороне россиянок – 25:20. Как итог – поражение 1:3.

Напомним, выступление на последнем этапе «регулярки» белоруски начали с победы над московской «Динамо-Академией» – 3:0. В среду дружины встретятся вновь. Столичный клуб уже гарантировал себе попадание в финальный раунд Молодежной волейбольной лиги, матчи за чемпионство с участием шести лучших команд пройдут с 14 по 20 апреля, а также в начале мая.

# Волейбол

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