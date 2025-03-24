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Баскетболисты резервного состава «МИНСКА» уступили «Зениту» в матче Единой молодёжной лиги ВТБ

24 марта 2025 20:02
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Баскетболисты резервного состава клуба «МИНСК» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Единой молодежной лиги России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты резервного состава «МИНСКА» уступили «Зениту» в матче Единой молодёжной лиги ВТБ-1

24 марта подопечные Дмитрия Колтунова принимали на своей арене сверстников из питерского «Зенита». Первая четверть прошла в напряженной борьбе и завершилась минимальным преимуществом белорусов. Однако на большой перерыв наши парни уходили в роли догоняющих. В оставшееся время исправить ситуацию у минчан не получилось, гости доминировали на паркете и праздновали убедительную победу со счетом 91:71. Самым результативным в составе отечественной дружины стал Виталий Дучко, в его активе 17 очков. Во вторник коллективы проведут повторный поединок.

Напомним, первый этап соревнований завершится 9 апреля, после чего восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.

# Баскетбол

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