Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр: Люди, которые выступают на Паралимпиаде, достойны уважения!

Весь мир живёт в предвкушении главных спортивных мероприятий 2016 года. С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут Олимпийские игры. Следом за ними – с 7 по 18 сентября – Паралимпийские игры. Как проходит подготовка к предстоящей Паралимпиаде-2016?

Вы только что вернулись из Дубая, получили лицензию на участие в Паралимпиаде 2016 года, которая пройдёт в Рио-де-Жанейро. Были ли какие-то трудности?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Трудностей не было. Всё прошло гладко. Как всё было запланировано, так всё и получилось в плане результата, в плане попадания в рейтинги. Всё идеально.

Наметили золото забрать?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Задача у меня одна – выиграть. А вторая задача – я хочу показать результат.

Если вспоминать Ваш триумф с 2004 года на Паралимпиаде в Афинах Вы тогда подымались на пьедестал, какие тогда были эмоции?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Конечно, всегда приятно, когда ты выигрываешь. Ты поднялся на пьедестал – стал лучше. Тогда и рекорд был – было очень приятно. А потом ещё и вторая медаль…

А сколько лет Вы стремились к этому?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Я пришёл в спорт ещё со школы. Я занимался другими видами спорта, только потом избрал лёгкую атлетику. В 1999 году я поехал на первый Чемпионат Европы, в 2000 – на Паралимпиаду. И так потихоньку, из года в год… В 2004 году вышел на нужный уровень, стал чемпионом на Паралимпиаде и серебряным призёром.

Встречали ли Вы для себя какой-то пример для подражания?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Честно, могу сказать одно: те люди, которые там выступают, – они все достойны уважения.

Это сила воли, черта характера, либо это просто такой адский труд, чтобы такие результаты показывать? В чем секрет?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

В чем секрет? Любишь спорт – в этом и весь секрет! Работаешь и получаешь от этого удовольствие. Ты стремишься к более высоким результатам. И очень приятно, когда ты его достигаешь.

А Вы когда-нибудь представляли свою жизнь без спорта? Если бы по-другому сложилась жизнь, чем бы Вы ещё могли заниматься?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Даже и не представляю, потому что

спорт – это моё. Мне это интересно. Если я люблю спорт, значит, должен им заниматься. Каждый должен заниматься своим делом!

Как победить самого себя?

Александр Трипуть, чемпион Паралимпийских игр (метание копья):

Надо получать от жизни удовольствие. Что бы в жизни ни происходило, – оно всё ведёт к лучшему. Да, тяжело. Но… Во всём нужно искать позитив и наслаждаться жизнью!