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Паралимпийскому комитету Беларуси сегодня исполняется 20 лет

28 марта 2016 07:20
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Новости Беларуси. Они учат верить в свои силы даже когда это кажется невозможным. Паралимпийскому комитету Беларуси сегодня исполняется 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время существования комитет помог осуществить мечты десятков спортсменов с ограниченными возможностями. Такие имена как Игорь Бокий, Людмила Волчёк, Ядвига Скоробогатая уже стали синонимами  таланта, мужества и невероятной силы воли не только для нашей страны, но и для всего мира.

Олег Шепель, председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:
Подготовка спортсменов на начальном этапе, школьников – это все требует финансовых средств. И вот здесь государство подставило плечо, взяло на себя, скажем, те заботы, которые действительно очень объемные. И самое главное, что это действительно нужно этим людям. Когда человек полезен и востребован обществом, это и есть высшая степень реабилитации.

# Олег Шепель # Белорусские спортсмены

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