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Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на Майами Опен

30 марта 2025 10:37
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Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Майами. Звезде белорусского большого тенниса покорилась новая высота, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на Майами Опен-2

«Поздравляю с победой на турнире в Майами. Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила свое лидерство в женском мировом теннисе. Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя. Желаю тебе крепкого здоровья и новых достижений», – говорится в поздравлении белорусского лидера.

# Александр Лукашенко # Арина Соболенко # Теннис

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