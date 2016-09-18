Александр Лукашенко поздравил Игоря Бокия с триумфом на Паралимпиаде-2016

Новости Беларуси. С триумфом в Рио-де-Жанейро Игоря Бокия поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Громко заявив о себе на Паралимпиаде в Лондоне, ты упорно и самоотверженно трудился все эти годы, чтобы сегодня превзойти свои высокие достижения на радость многочисленным белорусским болельщикам.

Два рекорда мира, шесть рекордов Паралимпийских игр, шесть золотых и бронзовая медаль – выдающийся результат, которым все мы восхищаемся и гордимся.

Старты в Рио для команды Беларуси уже завершились. Как итог 8 золотых и 2 бронзовые награды. Впереди церемония закрытия Игр. В общем зачете наши спортсмены удерживают 18 место.