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Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ

13 августа 2018 07:17
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Новости Беларуси. С прекрасным выступлением Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ-1

Глава государства выразил особую признательность лидеру команды – Ольге Мазуренок, отметив, что ее победа в личном и командном зачетах не только значимый спортивный результат, но яркий пример самоотверженности, мужества, на который должны равняться будущие чемпионы. Александр Лукашенко отметил, что команда с честью прошла изнурительные испытания на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы.

Сборная Беларуси завоевала командный кубок на ЧЕ. 5 исторических фото

Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ-4

Золотая медаль Ольги Мазуренок стала 6-ой в копилке белорусской команды, которая проводит один из самых успешных континентальных форумов.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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