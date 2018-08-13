Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ

Новости Беларуси. С прекрасным выступлением Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С прекрасным выступлением Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства выразил особую признательность лидеру команды – Ольге Мазуренок, отметив, что ее победа в личном и командном зачетах не только значимый спортивный результат, но яркий пример самоотверженности, мужества, на который должны равняться будущие чемпионы. Александр Лукашенко отметил, что команда с честью прошла изнурительные испытания на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы.
Сборная Беларуси завоевала командный кубок на ЧЕ. 5 исторических фото
Золотая медаль Ольги Мазуренок стала 6-ой в копилке белорусской команды, которая проводит один из самых успешных континентальных форумов.