Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ

Глава государства выразил особую признательность лидеру команды – Ольге Мазуренок, отметив, что ее победа в личном и командном зачетах не только значимый спортивный результат, но яркий пример самоотверженности, мужества, на который должны равняться будущие чемпионы. Александр Лукашенко отметил, что команда с честью прошла изнурительные испытания на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы.

Сборная Беларуси завоевала командный кубок на ЧЕ. 5 исторических фото