«Тренер сказал: «Это твоя медаль, иди и забери её». Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх
Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» чемпионка Европейских игр Ирина Курочкина и серебряный призер в команде, чемпионка в личном зачете Татьяна Холодович.
Тренер сказал, что я лучше всех
Кристина Момот, СТВ:
Вопрос Ирине: на табло полный разгром. Так и было?
Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:
Да, 10:0 получилось.
Кристина Момот:
Как так получилось?
Ирина Курочкина:
Настрой тренера. Может, его убедительная сила, что он поверил.
Кристина Момот:
Кнутом или пряником?
Ирина Курочкина:
Пряником. Он сказал, что я лучше всех, и сказал: «Это твоя медаль, иди и забери ее». Поэтому.
«Тяжело соревноваться несколько дней, но это все выполнимо»
Кристина Момот:
Татьяна, а теперь вам вопрос. Тяжело ли соревноваться несколько дней подряд? Расскажите, как готовились к финалу и на что делали ставку?
Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:
Тяжело соревноваться несколько дней, но это все выполнимо. В финале мы делали ставку на командную победу. Честно говоря, я рассчитывала на нее, и серебро так же ценно, как и золото. Я рада, что мы завоевали медаль, и это сплотило нашу команду. Мы просто были одной командой, все было очень классно.
«Я, когда нахожусь в деревне, не чувствую, что я в Беларуси»
Кристина Момот:
Девушки, вы соревнуетесь, вращаетесь среди спортсменов. Удалось ли почувствовать атмосферу Европейских игр?
Татьяна Холодович:
Конечно, удалось, особенно в деревне. Это просто такая деревня… Я была на Олимпийских играх в Рио, и мне эта деревня наша студенческая, олимпийская намного красивее (кажется – прим. ред.). Я, когда нахожусь в деревне, не чувствую, что я в Беларуси. Это действительно очень классно.
Кристина Момот:
Там конкуренция чувствуется или вы все друзья-товарищи?
Ирина Курочкина:
Все – команда, наверное. Все приехали с одной целью: побеждать, завоевывать медали. Я просто в первый раз была в таком масштабе. Мне очень понравилось: каждый день собрания, поздравления чемпионов, призеров – это вообще супер. Атмосфера нереальная.
«Отдых будет в конце сезона, а лучше всего – после Олимпийских игр»
Кристина Момот:
Наверное, у обывателей такое чувство, что вы только работаете и тренируетесь. А отдыхать там получается или отдых потом будет?
Татьяна Холодович:
Отдых будет в конце сезона, а лучше всего – после Олимпийских игр.
Кристина Момот:
Татьяна, вы дважды выигрывали свои виды. Это пик вашей формы?
Татьяна Холодович:
Мы с тренером ставили акцент по сезону именно на два старта: Европейские игры и чемпионат мира, который будет в конце сентября. Поэтому мы подходили очень серьезно к этим Играм.
Кристина Момот:
Ирина, что чувствуете сейчас? Сравнима ли эта медаль с медалью Европы?
Ирина Курочкина:
Нет, не сравнима. Потому что это дома, это так масштабно, так волнительно. Сейчас я чувствую какое-то опустошение, удовлетворение, что мы смогли это сделать. Я очень рада и благодарна своему тренеру, команде, родителям, всем, кто болел за меня. Спасибо.
«Очень помогает дома, но это ответственность, и она чуть-чуть давит»
Кристина Момот:
Бытует такое мнение, что родные стены помогают. А некоторые спортсмены, которые приходили к нам, говорили, что наоборот мешает – в родных стенах более ответственно, эмоции зрителей в мандраж вводят. Вам помогают родные стены или нет?
Ирина Курочкина:
Тоже двусмысленно. Очень помогает дома, но это ответственность, и она чуть-чуть давит. Нужно собраться очень хорошо.
Кристина Момот:
Татьяна, к новому формату легкой атлетики привыкли?
Татьяна Холодович:
Да, привыкла. Изначально оно чуть-чуть ново, оно всегда дико становится. На следующий день после первого нашего выступления я посмотрела с трибун, и это действительно очень интересные и очень захватывающие Игры.
Кристина Момот:
А чем отличается?
Татьяна Холодович:
Во-первых, тут нет всех видов. Во-вторых, ты соревнуешься не со всеми соперниками, а конкретно с одним человеком – от этого зависят очки в команду. То есть если ты выигрываешь, ты приносишь больше очков своей команде.
«Это был день Х, нужно было выложиться по полной. Хочется уже отдохнуть – прийти, лечь поспать»
Кристина Момот:
Девочки, вопрос обеим: что чувствуете прямо здесь и сейчас?
Татьяна Холодович:
День завершился, и хорошо. Нет. Честно говоря, у меня сейчас эмоции зашкаливают, потому что только-только со стадиона приехала. Там была такая атмосфера! Очень много зрителей сегодня пришли поболеть, и поэтому у меня сейчас адреналин зашкаливает. Я очень счастлива.
Ирина Курочкина:
У меня тоже такое удовлетворение, усталость. Это был день Х, нужно было выложиться по полной. У меня такое выгорание чуть эмоциональное. Хочется уже отдохнуть – прийти, лечь поспать.