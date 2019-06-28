«Тренер сказал: «Это твоя медаль, иди и забери её». Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх

Новости Беларуси. В гостях студии «СТВ-Спорт» чемпионка Европейских игр Ирина Курочкина и серебряный призер в команде, чемпионка в личном зачете Татьяна Холодович. Тренер сказал, что я лучше всех Кристина Момот, СТВ:

Вопрос Ирине: на табло полный разгром. Так и было?

Ирина Курочкина, чемпионка II Европейских игр:

Да, 10:0 получилось. Кристина Момот:

Как так получилось? Ирина Курочкина:

Настрой тренера. Может, его убедительная сила, что он поверил. Кристина Момот:

Кнутом или пряником? Ирина Курочкина:

Пряником. Он сказал, что я лучше всех, и сказал: «Это твоя медаль, иди и забери ее». Поэтому.

«Тяжело соревноваться несколько дней, но это все выполнимо» Кристина Момот:

Татьяна, а теперь вам вопрос. Тяжело ли соревноваться несколько дней подряд? Расскажите, как готовились к финалу и на что делали ставку? Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр:

Тяжело соревноваться несколько дней, но это все выполнимо. В финале мы делали ставку на командную победу. Честно говоря, я рассчитывала на нее, и серебро так же ценно, как и золото. Я рада, что мы завоевали медаль, и это сплотило нашу команду. Мы просто были одной командой, все было очень классно.

«Я, когда нахожусь в деревне, не чувствую, что я в Беларуси» Кристина Момот:

Девушки, вы соревнуетесь, вращаетесь среди спортсменов. Удалось ли почувствовать атмосферу Европейских игр? Татьяна Холодович:

Конечно, удалось, особенно в деревне. Это просто такая деревня… Я была на Олимпийских играх в Рио, и мне эта деревня наша студенческая, олимпийская намного красивее (кажется – прим. ред.). Я, когда нахожусь в деревне, не чувствую, что я в Беларуси. Это действительно очень классно. Кристина Момот:

Там конкуренция чувствуется или вы все друзья-товарищи? Ирина Курочкина:

Все – команда, наверное. Все приехали с одной целью: побеждать, завоевывать медали. Я просто в первый раз была в таком масштабе. Мне очень понравилось: каждый день собрания, поздравления чемпионов, призеров – это вообще супер. Атмосфера нереальная.

«Отдых будет в конце сезона, а лучше всего – после Олимпийских игр» Кристина Момот:

Наверное, у обывателей такое чувство, что вы только работаете и тренируетесь. А отдыхать там получается или отдых потом будет? Татьяна Холодович:

Отдых будет в конце сезона, а лучше всего – после Олимпийских игр. Кристина Момот:

Татьяна, вы дважды выигрывали свои виды. Это пик вашей формы? Татьяна Холодович:

Мы с тренером ставили акцент по сезону именно на два старта: Европейские игры и чемпионат мира, который будет в конце сентября. Поэтому мы подходили очень серьезно к этим Играм.

Кристина Момот:

Ирина, что чувствуете сейчас? Сравнима ли эта медаль с медалью Европы? Ирина Курочкина:

Нет, не сравнима. Потому что это дома, это так масштабно, так волнительно. Сейчас я чувствую какое-то опустошение, удовлетворение, что мы смогли это сделать. Я очень рада и благодарна своему тренеру, команде, родителям, всем, кто болел за меня. Спасибо. «Очень помогает дома, но это ответственность, и она чуть-чуть давит» Кристина Момот:

Бытует такое мнение, что родные стены помогают. А некоторые спортсмены, которые приходили к нам, говорили, что наоборот мешает – в родных стенах более ответственно, эмоции зрителей в мандраж вводят. Вам помогают родные стены или нет?

Ирина Курочкина:

Тоже двусмысленно. Очень помогает дома, но это ответственность, и она чуть-чуть давит. Нужно собраться очень хорошо. Кристина Момот:

Татьяна, к новому формату легкой атлетики привыкли? Татьяна Холодович:

Да, привыкла. Изначально оно чуть-чуть ново, оно всегда дико становится. На следующий день после первого нашего выступления я посмотрела с трибун, и это действительно очень интересные и очень захватывающие Игры. Кристина Момот:

А чем отличается?