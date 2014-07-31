Александр Лукашенко 31 июля встретился с Дарьей Домрачевой

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 31 июля встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону, Героем Беларуси и послом доброй воли ПрООН в Беларуси Дарьей Домрачевой. Речь шла о том, как идёт подготовка сборной к очередному сезону. По мнению Президента, у таких олимпийских чемпионов и великих спортсменов должна учиться молодёжь. От этого будут зависеть успехи национальной команды в будущем. Президент обсудил с Дарьей Домрачевой и подготовку некоторых спортивных объектов. Таких как комплекс в Раубичах и лыжно-биатлонная спортивная база «Заячья поляна», к тренировкам, а в будущем и мировым соревнованиям, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я понимаю свою задолженность перед вами в плане Раубич, но меня заверили, что в августе вообще не будет проблем для тренировки национальной команды, вообще биатлонистов.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Я еще в прошлом году туда заезжала, когда первый слой был. Трасса широченная.

Александр Лукашенко:

Сделаем все как положено. Будете и днем, и ночью бегать. Заячья поляна готова? Вы там были?

Дарья Домрачева:

Были. Я и между сборами приезжаю периодически туда.

Александр Лукашенко:

Нормальная там трасса?

Дарья Домрачева:

Подъемы очень хорошие, спуски некоторые достаточно опасные.

Александр Лукашенко:

Зато будете в горах свободно себя чувствовать.

Дарья Домрачева:

Горнолыжная подготовка немаловажная у нас.

Александр Лукашенко:

Я тебя будут просить и я от руководителей биатлонистов требовал, чтобы к тебе подключили подрастающее поколение. Большое дело, когда с детско-юношеской школы приезжают и хотя бы некоторое время тренируются с Национальной командой. Это все-таки поднимает дух.

Дарья Домрачева:

По технике очень серьезные моменты именно со стороны все намного виднее.

Александр Лукашенко:

Это правильно, это главное. Когда видишь, как это делают лучшие, это великое дело.

К слову, реконструкция спортивного комплекса Раубичи близится к завершению. Уже в феврале здесь планируют провести чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Спортсмены смогут опробовать новый стадион. Там появились крытое и дополнительные стрельбища. Новый огневой рубеж рассчитан для тренировок сразу шести команд. Кроме того, на территории спорткомплекса обновлена и расширена лыжероллерная трасса.