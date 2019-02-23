Президент Европейской федерации самбо оценил готовность минского Дворца спорта к Европейским играм

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта в эти выходные проходил открытый чемпионат Беларуси по самбо категории А на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот турнир является тестовым перед вторыми Европейскими играми, которые пройдут в нашей столице ровно через четыре месяца. За это время у спортсменов есть время выйти на пик своей физической формы, у тренеров – возможность отобрать лучший состав на соревнования. Но много работы и у организаторов: для них, по факту, этот турнир – главная репетиция. Хотя уже сейчас можно сказать, что как минимум Дворец спорта готов к главным соревнованиям лета.

Сергей Елисеев, президент Европейской федерации самбо:

Мы не видим никаких сложностей, с которыми может столкнуться Европейская федерация самбо и оргкомитет Европейских игр, которые будут проходить через четыре месяца здесь, в этом комплексе, в этом дворце.

Он намоленный нашими самбистами. Здесь мы все крупнейшие соревнования проводим.

Я думаю, что действительно город готов. Мне нисколько не стыдно ни перед собой, ни перед самбистами Европы, которые приедут сюда и будут участвовать в Европейских играх.