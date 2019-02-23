Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Новости Беларуси. Внимание любителей фристайла 23 февраля приковано к белорусским «Раубичам», где проходит этап Кубка мира, а уже 24 числа состоится турнир по синхронным прыжкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ: Сегодня в «Раубичи» съехались самые сильные лыжные акробаты на предпоследний в сезоне этап Кубка мира по фристайлу. Комплекс принимает такой старт уже в третий раз. Свое мастерство показывают многие ведущие спортсмены из Беларуси, России, США, Китая и Германии – всего 11 стран. Состав большой, порядка 70 фристайлистов.

Перед тем, как попасть в финал, спортсмены преодолевали квалификацию. К сожалению, белоруски в него не попали. Так, Яна Ярмошевич заняла 18 место, Ольга Хромова – 20, Снежана Дрибенкова (недавно успешно выступившая на Кубке Европы) 24-я, чемпионка мира Александра Романовская – на 19 месте.

Из мужчин в финал прошел только олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир.