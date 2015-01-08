XI Рождественский турнир любителей хоккея: чем занимались игроки все соревнования

Не только матчами и тренировками был заполнен график участников турнира. Он также включал в себя экскурсии в музей Великой Отечественной войны, посещение Комаровки и другие официальные и неформальные встречи и мероприятия.

Городские прогулки для гостей Рождественского турнира уже неактуальны. Неофициальный чемпионат мира проходит 11 раз, и многие игроки нашу столицу знают лучше, чем коренные горожане. Минск для участников форума почти как второй дом.

Команда Швейцарии перед последним матчем группового этапа против сборной Беларуси полным составом отправилась в музей Великой Отечественной войны.

Во Второй мировой «красно-белые» не участвовали, а в школах об этих событиях ярко рассказывают со стороны немцев и французов.

Рюди Нидерост, игрок команды Швейцарии:

Я не просто впечатлен, это фантастика. Ведь Минск был разрушен до основания, и сегодня этот город один из красивейших в Европе. Непостижимо, как такой малочисленный народ смог биться с такими грозными врагами и выстоять. Я только на картинках видел боевую технику, а теперь могу увидеть своими глазами. Просто потрясающе.

Лица швейцарцев были очень серьезными, ведь война в принципе не может вызывать радости, а когда помимо героизма приходит осознания многомиллионной трагедии, становится очень грустно.

Мартин Брудераер, игрок команды Швейцарии:

О, это не передать словами. В наших школах мы изучали историю войны только немцев и французов, мы ничего не знали о русских. Вы потрясающий народ. Теперь понятно, почему белорусская команда по хоккею всегда в финале.

Да, такие эмоции под силу не каждому.

Дебютанты турнира, хоккеисты из Арабских Эмиратов, летели в Минск с огромным желанием увидеть снег. Восточные гости наслаждались столичными развлечениями, катанием на фигурных коньках.

Для некоторых – вполне себе экстремальный досуг.

После сложнейшего матча еще одни дебютанты, латыши, мечтали о блюдах вкусной белорусской кухни.

Гунтарс Пасте, игрок команды Латвии:

Библиотеку, я думаю, отложу. А кафе и рестораны я обязательно посещу. Девушки у вас красивые.

Каждый выбирает отдых по душе, однако детскую деревню «Истоки», в которой живут многодетные семьи, а мамы и папы у детей неродные, спортсмены выбрали единогласно.

В поселок Криничный отправились и немцы, и русские, и финны, и латыши – все 8 команд. Такого концерта многие не видели никогда. В Сочельник, перед Рождеством, все присутствующие на мгновенье поверили в чудо.

Дмитрий Басков, вратарь команды Беларуси:

Очень приятно, что дети в таких учреждениях развиваются, имеют возможность подарить нам праздник. Мы, в свою очередь, хотим подарить им улыбки.

Андрей Коваленко, игрок команды России:

У них дружные хорошие семьи, хорошие воспитатели. И нам небольшой праздник на Рождество.

Знакомство с белорусской культурой продолжилось в семьях. Ребятишки и их родители готовились к дорогим гостям.

В доме № 7 живет Любовь и ее девять детей. Торт-флаг Финляндии пекли в 18 рук до поздней ночи. Откушав кусочек, финны сразу заговорили по-русски. Детишки отвечали по-фински, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Юха Пекка Пуллиайнен, вратарь команды Финляндии:

Эта прекрасная рождественская традиция – дарить подарки детям. Прекрасная семья и замечательные родители. Так хочется приехать сюда еще и еще.

Ребята получили рождественские подарки из рук хоккеистов и обещали болеть за горячих финских парней. А что может быть лучше, чем заручиться поддержкой маленьких ангелов.

Конечно, прогулки по городу – хорошее времяпрепровождения. Но ведь страну можно узнать только через ее сердце, через народ.