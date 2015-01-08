XI Рождественский турнир любителей хоккея: мнения о соревновании и Беларуси игроков ОАЭ, Германии, Швейцарии и России

Рождественский турнир – это не только хоккейные матчи, но и особый дух товарищества, а также новые знакомства и впечатления. В 2015 году зрители увидели на льду сборную из экзотической для зимнего вида спорта страны – Объединенных Арабских Эмиратов.

Команда Арабских Эмиратов прибыла в Минск для участия в XI Рождественском турнире по хоккею среди любительских команд на призы Президента Беларуси. Гости-дебютанты помимо ледовых баталий грезили окунуться в настоящую снежную зиму, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Омар Аль-Шамиси, капитан команды ОАЭ:

Мне очень много рассказывал о Беларуси мой друг, тренер по хоккею. И, конечно, мы очень хотим посмотреть на ледовые арены Минска и встретиться в игре с командой Беларуси. У нас в стране только две команды, но мы уже 2009 году выиграли в Азиатском туре и будем участвовать на чемпионате мира-2015 в Турции. Так что к вам мы приехали еще и за игровым опытом.

В Минск прилетели 11 игроков, а на в турнире их сборную дополнили хоккеисты из команд столичной любительской лиги «Рубежа» и «Столицы».

Вслед за дебютантами прибыли завсегдатаи немцы. Беларусь для них стала родным домом, они обрели много друзей и теперь не мыслят себя без Рождественского турнира. Очень нравится в канун Рождества ездить на детские мероприятия и дарить подарки.

Андреас Ренц, игрок команды Германии:

О,Э эта чудесная традиция – дарить в канун Рождества подарки детям, такие непередаваемые эмоции. Я люблю белорусских болельщиков, они знают толк в хоккее и мне всегда приятно приезжать к вам.

На фоне немцев швейцарцы выглядели малочисленными, так как летели двумя рейсами. Вратарь «красно-белых» вступил на белорусскую землю раньше своих товарищей.

Беат Киндлер, игрок команды Швейцарии:

Не могу не скрыть радости от встречи с белорусами. Они потрясающие. Открытые, гостеприимные, радушные. Что еще надо ветеранам.

У постоянного финалиста турнира, сборной России, такие же чувства. Состав команды заметно омолодился, так что в Национальном аэропорту ветераны крепко, что есть сил, обнимались со своими белорусскими друзьями. Шутка ли сказать: 10 лет мужской дружбе.

Алексей Яшин, игрок сборной России:

Ветераны, ребята любят собираться, играть в хоккей, потому что это игра, которую мы любим, которая нам нравится. Поэтому вот это основное. А уже официально это или неофициально – это уже другой вопрос.

Участники турнира разговаривают на разных языках, но все они считают, что белорусы – надежные друзья, а хоккей – игра настоящих мужчин. И не важно, что многие из них уже немолоды.