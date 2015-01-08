Женская сборная Беларуси по биатлону в драматичной борьбе заняла третье место в эстафете в Оберхофе

Новости Германии. Чудеса на Рождество случаются. Белорусская эстафетная команда заняла третье место на первом в новом году этапе Кубка мира по биатлону. Главным творцом чуда в немецком Оберхофе следует признать непревзойденную Дарью Домрачеву, которая выступала за Беларусь на последнем, четвертом, этапе.

Надежда Скардино продемонстрировала привычно «чистую» стрельбу и гарантировала нам первое место после первого этапа. Анастасия Дуборезова и Надежда Писарева использовали в сумме шесть дополнительных патронов и намотали один штрафной круг. Как результат, Даша уходила на дистанцию, когда ее отставание от третьего места составляло почти полторы минуты.

Белоруска использовала два дополнительных патрона, но все же сумела ликвидировать этот гандикап. Особенно впечатляющим стал финишный отрезок.

После заключительной стрельбы Домрачева с легкостью «съела» 40 секунд отставания до третьего места и финишировала с высоко поднятыми руками. Эта «бронза» дороже иного «золота».

Первое место в Оберхофе заняла сборная Чехии, вторые – француженки, сообщили в программе «СТВ-Спор».