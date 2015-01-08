Прямой эфир

Женская сборная Беларуси по биатлону в драматичной борьбе заняла третье место в эстафете в Оберхофе

08 января 2015 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Чудеса на Рождество случаются. Белорусская эстафетная команда заняла третье место на первом в новом году этапе Кубка мира по биатлону. Главным творцом чуда в немецком Оберхофе следует признать непревзойденную Дарью Домрачеву, которая выступала за Беларусь на последнем, четвертом, этапе.

Надежда Скардино продемонстрировала привычно «чистую» стрельбу и гарантировала нам первое место после первого этапа. Анастасия Дуборезова и Надежда Писарева использовали в сумме шесть дополнительных патронов и намотали один штрафной круг. Как результат, Даша уходила на дистанцию, когда ее отставание от третьего места составляло почти полторы минуты.

Белоруска использовала два дополнительных патрона, но все же сумела ликвидировать этот гандикап. Особенно впечатляющим стал финишный отрезок.

После заключительной стрельбы Домрачева с легкостью «съела» 40 секунд отставания до третьего места и финишировала с высоко поднятыми руками. Эта «бронза» дороже иного «золота».

Первое место в Оберхофе заняла сборная Чехии, вторые – француженки, сообщили в программе «СТВ-Спор».

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
XI Рождественский турнир любителей хоккея: Россия победила, Беларусь – вторая, Финляндия – третья
08 января 2015 07:40

XI Рождественский турнир любителей хоккея: Россия победила, Беларусь – вторая, Финляндия – третья

Команда России стала победителем Рождественского хоккейного турнира - 2015
07 января 2015 20:58

Команда России стала победителем Рождественского хоккейного турнира - 2015

Белорусские биатлонистки завоевали бронзовую медаль в эстафете в Оберсдорфе
07 января 2015 17:52

Белорусские биатлонистки завоевали бронзовую медаль в эстафете в Оберсдорфе