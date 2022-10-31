Прямой эфир

Александр Гуштын завоевал серебро турнира по вольной борьбе в Якутске

31 октября 2022 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Якутске прошел международный турнир по вольной борьбе. В активе белорусов четыре медали. Лучшим в весовой категории до 57 килограммов стал Арыйан Тютрин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Гуштын завоевал серебро турнира по вольной борьбе в Якутске-1

В этом же весе бронзу взял Димчик Батомункуев. С серебром Александр Гуштын. Причем пропустил результативное действие наш спортсмен только в самой концовке. Всего же в розыгрыше медалей приняли участие более 200 человек.

# Борьба # Александр Гуштын # Димчик Батомункуев # Арыйан Тютрин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. «Неман» обыграл «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси
31 октября 2022 14:49

Футбол. «Неман» обыграл «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею
31 октября 2022 14:46

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею

Теннис. Соболенко сохранила свою позицию в женском рейтинге
31 октября 2022 14:06

Теннис. Соболенко сохранила свою позицию в женском рейтинге