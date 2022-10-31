Александр Гуштын завоевал серебро турнира по вольной борьбе в Якутске

В Якутске прошел международный турнир по вольной борьбе. В активе белорусов четыре медали. Лучшим в весовой категории до 57 килограммов стал Арыйан Тютрин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом же весе бронзу взял Димчик Батомункуев. С серебром Александр Гуштын. Причем пропустил результативное действие наш спортсмен только в самой концовке. Всего же в розыгрыше медалей приняли участие более 200 человек.