Футбол. «Неман» обыграл «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси

В ворота приезжих спортсменов хозяева отправили три безответных мяча. Первого гола пришлось ждать очень долго. Он случился лишь на 74-й минуте. Отличился Зубович. Зато второй результативный удар был нанесен спустя всего две минуты. Постарался Шукуров. А точку на 81-й минуте поставил все тот же Зубович, оформив дубль.