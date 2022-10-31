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Футбол. «Неман» обыграл «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси

31 октября 2022 14:49
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Новости Беларуси. «Неман» победил «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Неман» обыграл «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси-1

В ворота приезжих спортсменов хозяева отправили три безответных мяча. Первого гола пришлось ждать очень долго. Он случился лишь на 74-й минуте. Отличился Зубович. Зато второй результативный удар был нанесен спустя всего две минуты. Постарался Шукуров. А точку на 81-й минуте поставил все тот же Зубович, оформив дубль.

Футбол. «Неман» обыграл «Гомель» в заключительном матче 28-го тура чемпионата Беларуси-4

«Неман» сильнее – 3:0.

# Футбол Беларуси # Егор Зубович # Алимардон Шукуров # Фотофакт

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