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Александр Глеб продолжит играть за БАТЭ и станет 13 номером

12 января 2019 08:50
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Новости Беларуси. Александр Глеб продолжит выступать за БАТЭ в сезоне-2019.  

Как сообщается в пресс службе футбольного клуба, теперь Александр будет носить майку с 13 номером. Примерно через две недели футболист начнёт подготовку на сборе в Белеке, куда отправляется команда.  

Александр Глеб продолжит играть за БАТЭ и станет 13 номером-1

Фото: ФК БАТЭ  

Для Глеба предстоящий сезон станет 21 в профессиональной карьере. К слову, начинал выступать футболист именно в борисовском клубе. За проведённое в рядах БАТЭ время Александр сыграл в 119 матчах, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.  

Глеб вернулся в борисовский клуб весной 2018 года. 

До этого Александр играл за «Крылья Советов» (подробнее здесь).  

# Футбол Беларуси # Александр Глеб

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