Александр Глеб продолжит играть за БАТЭ и станет 13 номером

Как сообщается в пресс службе футбольного клуба, теперь Александр будет носить майку с 13 номером. Примерно через две недели футболист начнёт подготовку на сборе в Белеке, куда отправляется команда.

Для Глеба предстоящий сезон станет 21 в профессиональной карьере. К слову, начинал выступать футболист именно в борисовском клубе. За проведённое в рядах БАТЭ время Александр сыграл в 119 матчах, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.

Глеб вернулся в борисовский клуб весной 2018 года.