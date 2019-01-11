КХЛ. «Динамо» проиграло «Металлургу» в гостях

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело 11 января выездной матч чемпионата КХЛ. «Зубры» встречались с хоккеистами магнитогорского «Металлурга» – одной из лучших команд Восточной конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сталевары» нынче набрали хороший ход – перед встречей с «Динамо» они одержали шесть побед в шести проведеннных матчах. В сегодняшней игре счет открыли «зубры» (гол на счету Лисовца). Впрочем, хозяева льда вскоре провели ответную шайбу, а во втором периоде забросили еще раз. Андрей Костицын в середине игры вновь восстановил паритет, а под занавес 20-минутки Бут вывел «Динамо» вперед.