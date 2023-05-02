Женская сборная Беларуси узнала соперниц на жеребьёвке Лиги наций

Сборная Беларуси попала в подгруппу В4. За путевку в лигу им предстоит поспорить с футболистками из Чехии, Словении, а также Боснии и Герцеговины. Два стартовых тура пройдут с 20 по 26 сентября. Отметим, женская Лига наций пройдет впервые в истории.