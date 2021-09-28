«Упор на выносливость и стрельбу». Как юные биатлонисты готовятся к стартам в межсезонье

Новости Беларуси. Юные биатлонисты готовятся к старту сезона. В Плещеницкой школе-училище олимпийского резерва ребята и летом не теряли форму: занятия проходили на лыжероллерной трассе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас юные спортсмены продолжают оттачивать навыки, чтобы показать высокие результаты на предстоящих соревнованиях. А еще ждут снега, чтобы выйти на зимнюю трассу. Как воспитывают чемпионов – в материале Анастасии Кончиц.

13-14 секунд до первого выстрела. Начали. На тренировки по биатлону ребята приходят дважды в день. Работают на выносливость и меткость. Большое внимание уделяют техническим моментам. Биатлон – любимый вид спорта в стране. Поэтому интерес у молодежи высок. На тренировках полная самоотдача.