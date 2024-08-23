Аделина Сакун завоевала бронзовую медаль юниорского ЧМ по велоспорту на треке

Турнир проходит в Китае. Наша спортсменка поднялась на пьедестал по итогам самого изматывающего вида программы – омниума. К слову, это олимпийская дисциплина. Особенно хороша белоруска была в гонке на выбывание, там она показала второй результат. Впрочем, во всех видах веломногоборья представительница Синеокой была в числе лидеров. Данная награда стала первой столь крупной в карьере Сакун. Завершится планетарный форум в воскресенье, 25 августа.