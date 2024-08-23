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Аделина Сакун завоевала бронзовую медаль юниорского ЧМ по велоспорту на треке

23 августа 2024 20:00
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Аделина Сакун – бронзовый призер чемпионата мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Аделина Сакун завоевала бронзовую медаль юниорского ЧМ по велоспорту на треке-1

Турнир проходит в Китае. Наша спортсменка поднялась на пьедестал по итогам самого изматывающего вида программы – омниума. К слову, это олимпийская дисциплина. Особенно хороша белоруска была в гонке на выбывание, там она показала второй результат. Впрочем, во всех видах веломногоборья представительница Синеокой была в числе лидеров. Данная награда стала первой столь крупной в карьере Сакун. Завершится планетарный форум в воскресенье, 25 августа.

# Велоспорт

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