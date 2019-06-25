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Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт

25 июня 2019 14:06
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Новости Беларуси. Объединять людей, способствовать мирному урегулированию межнациональных конфликтов – одна из задач спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как использовать силу такой дипломатии, обсуждали на конференции в Минске. Тему впервые подняли в рамках Европейских игр.

Как отметили организаторы, спортивная дипломатия способна если не решать, то по крайней мере способствовать решению многих международных конфликтов.

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Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -1

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -3

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -5

Примером объединительной силы спорта может служить выступление на Олимпиаде объединенной команды Северной и Южной Кореи. И это не единственный случай.

В VIP-ложе во время соревнований часто встречаются политики, которые вне стадиона не ведут переговоры. А на трибуне в неформальной обстановке может быть заложен фундамент дальнейшего политического диалога. Собственно о том, как эффективно использовать возможности спортивной дипломатии, и говорили сегодня в Минске.

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -8

Янез Кочиянчич, президент Европейских олимпийских комитетов:
Прежде всего, хочу еще раз отметить отличную организацию самих Игр. Куда бы ты ни пришел: на соревнования, церемонию награждения, атмосфера царит фантастическая.

Минск – город, который живет спортом. Что же касается дипломатии, то спорт вносит большой вклад в формирование международных отношений. Иногда он более эффективен там, где бессильна классическая дипломатия.

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -11

Евгений Задрутский, советник-консультант Белорусского института стратегических исследований:
Съезжаются гости из разных стран мира в честь Европейских игр, как правило, это высокопоставленные лица. Задача просто их собрать вместе, чтобы они обсудили какие-то проблемы, в том числе, возможно, для решения международных проблем, которые могут иметь место в данный момент в Европе.

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -14

Не случайно на II Европейских играх была заложена традиция эстафеты с символичным названием «Пламя мира». Она прошла по восьми европейским странам.

Идею объединения организаторы положили в основу соревнований. Универсальный язык спорта можно использовать и в продвижении целей устойчивого развития. Так, в Минске комфортные условия создали для болельщиков с инвалидностью. Кстати, II Европейские игры стали мероприятием без табака.

В следующий раз соревнования пройдут в Кракове. Польские организаторы уже изучают белорусский опыт.

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -17

Адам Квятковски, государственный секретарь Канцелярии президента Польши:
Европейские игры в Минске организованы очень хорошо. Конечно, при проведении следующих соревнований в Польше будем учитывать белорусский опыт. Постараемся не опускать заданную в Минске планку.

Приглашаем всех в Краков на III Европейские игры!

В сегодняшней встрече приняли участники эксперты, дипломаты, представители министерств и ведомств, олимпийских комитетов, высокопоставленные лица, отечественные и зарубежные аналитики.

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -20

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -22

Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт -24

# Европейские игры # Янез Кочиянчич # Фотофакт

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