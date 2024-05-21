Абубакар Хаслаханов пробился в полуфинал ЧЕ по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет на ковер выходили трое белорусов. Турнирный путь гарантировано продолжает только один, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это обладатель олимпийской лицензии Абубакар Хаслаханов. Он пробился в полуфинал. Остальные наши атлеты уступили на стадии 1/4 финала. Теперь их судьба в руках соперников. Выход в главную схватку даст нашим парням утешительную сетку.