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Абубакар Хаслаханов пробился в полуфинал ЧЕ по борьбе

21 мая 2024 13:26
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На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет на ковер выходили трое белорусов. Турнирный путь гарантировано продолжает только один, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Абубакар Хаслаханов пробился в полуфинал ЧЕ по борьбе-1

Это обладатель олимпийской лицензии Абубакар Хаслаханов. Он пробился в полуфинал. Остальные наши атлеты уступили на стадии 1/4 финала. Теперь их судьба в руках соперников. Выход в главную схватку даст нашим парням утешительную сетку.

# Греко-римская борьба # Абубакар Хаслаханов

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