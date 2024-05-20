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Хоккей. Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель»

20 мая 2024 19:45
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Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель». В стане гомельчан наставник трудился последние пять лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель»-1

Он расстанется с командой в июне по истечении срока контракта. Также из хоккейного клуба уходят тренеры Евгений Ковыршин и Алексей Щебланов. Под руководством Сергея Леонидовича «Гомель» становился серебряным призером чемпионата Беларуси и выходил в финал Кубка Салея. В текущем сезоне Сергей Стась входил в штаб национальной сборной Беларуси. Наставник продолжит карьеру в другом клубе. Возможно, это будет минская «Юность».

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась

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