Хоккей. Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель»

Сергей Стась и его тренерский штаб покидают «Гомель». В стане гомельчан наставник трудился последние пять лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он расстанется с командой в июне по истечении срока контракта. Также из хоккейного клуба уходят тренеры Евгений Ковыршин и Алексей Щебланов. Под руководством Сергея Леонидовича «Гомель» становился серебряным призером чемпионата Беларуси и выходил в финал Кубка Салея. В текущем сезоне Сергей Стась входил в штаб национальной сборной Беларуси. Наставник продолжит карьеру в другом клубе. Возможно, это будет минская «Юность».