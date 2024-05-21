Белорусские легкоатлеты удачно стартовали на командном чемпионате России. Несмотря на то, что утренняя сессия в самом разгаре, наша копилка уже не пустая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебро в беге на 400 метров с барьерами взяла Екатерина Беланович. На вторую ступень пьедестала также поднялся Евгений Богуцкий. Он выступал в метании диска. Елена Соболева не знала равных в метании молота, причем с лучшим результатом сезона. Виолетта Скворцова одержала победу в секторе прыжков в длину. Максим Граборенко стал вторым на стометровке и вышел в вечерний финал.