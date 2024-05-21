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Белорусские легкоатлеты удачно стартовали на командном чемпионате России

21 мая 2024 13:25
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Белорусские легкоатлеты удачно стартовали на командном чемпионате России. Несмотря на то, что утренняя сессия в самом разгаре, наша копилка уже не пустая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские легкоатлеты удачно стартовали на командном чемпионате России-1

Серебро в беге на 400 метров с барьерами взяла Екатерина Беланович. На вторую ступень пьедестала также поднялся Евгений Богуцкий. Он выступал в метании диска. Елена Соболева не знала равных в метании молота, причем с лучшим результатом сезона. Виолетта Скворцова одержала победу в секторе прыжков в длину. Максим Граборенко стал вторым на стометровке и вышел в вечерний финал.

# Легкая атлетика # Виолетта Скворцова

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