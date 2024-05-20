«Столица» обыграла «Витэн» во втором матче серии 1/2 финала ЧБ по мини-футболу

В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялся второй полуфинальный поединок между «Столицей» и оршанским «Витэном». Матч прошел в минском Дворце спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже на 3-й минуте гости открыли счет – отличился Владимир Разуванов. Вскоре после грубой ошибки «Витэна» в обороне «Столица» восстановила равновесие – гол забил Максим Осипов. А на экваторе первого тайма усилиями Олега Еремина хозяева вышли вперед – 2:1. Во второй половине встречи Игорь Щербич увеличил преимущество «Столицы». На последней минуте «Витэн» сократил счет до минимума. Но хозяева площадки забили вновь и оформили викторию – 4:2. В полуфинальной серии до 3-х побед минская дружина ведет – 2:0. В пятницу команды встретятся уже в Орше.