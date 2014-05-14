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Азбука хоккея. Буква «Г». Гол

14 мая 2014 16:10
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Что такое гол, понятно и невооруженным глазом. Вот, шайба полностью пересекла линию ворот между штангами и под перекладиной, и при этом была забита по правилам. Максимум радости и максимум огорчений!

Конечно, существует множество ситуаций, когда гол может быть отменен. К примеру, если игрок атакующей команды умышленно бьёт по шайбе ногой, рукой, или шайба оказывается в воротах каким-либо другим способом, кроме как от клюшки атакующего игрока.

А также если в момент взятия ворот игрок атакующей команды находился в площади ворот или держал там свою клюшку. Если ворота были сдвинуты до того как шайба пересекла линию ворот, если шайба залетела в ворота от судьи.

Каждый гол – всегда особенный. Но существуют и статистика лучших снайперов хоккейных турниров.

Например, победные голы — это те, после которых команда повела в счете, а соперник больше шайб не забрасывал.

Ничейные — голы, после которых команда сравнивала счет и после этого в игре ни одна из команд голов не забивала.

Хет-трик — засчитывается игроку, забившему три гола в одном матче. Покер — четыре гола одного игрока в одном матче, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Кстати, официально самым крупным счетом в хоккее с шайбой считается 92:0. И такие цифры на табло были зафиксированы на матче между командами Южной Кореи и Таиланда в 1998 году. По статистике, ворота таиландцев в среднем поражались  каждые 39 секунд!

# Чемпионат мира по хоккею # Юрий Царёв # Азбука хоккея

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