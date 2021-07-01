«Шёлковый путь-2021». Какой маршрут поедет белорусская раллийная команда?

1 июля наши спорстмены приняли участие в открытии ралли, а уже 2 июля гонщики отправятся в многодневное путешествие. «Шелковый путь» пройдет в 10 этапов. По многолетней традиции гонки, каждый год – разная дистанция. В этот раз маршрут поведет экипажи через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию, где и будет конечная точка марафона – в Улан-Баторе. На протяжении 10 дней командам предстоит преодолеть семь природных зон – это будут леса, степи, полупустыни и пустыни, горы, предгорья и пересечения русел рек. Общая протяженность трассы составит 5 250 километров.