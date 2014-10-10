50 лет назад Елена Волчецкая стала первой олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике в СССР

Новости Беларуси. 10 октября — 50-летний юбилей триумфа белорусской школы спортивной гимнастики. На летних Олимпийских играх 1964 года в Токио спортсменка из Гродно Елена Волчецкая завоевала золотую медаль. Это была первая награда высшей пробы в этом виде спорта в истории Советского Союза. Чемпионка и в наши дни активно принимает участие в воспитании юных спортсменов.

К Олимпиаде 1964 года в Токио гродненскую девочку Елену Волчецкую готовил тогда уже известный тренер Ренальд Кныш. Занятия проходили в совершенно не приспособленном зале размером всего 13 на 13 метров. Помещение не соответствовало никаким спортивным стандартам. Сегодня мастер на макете показывает, как приходилось в прямом смысле слова изворачиваться, чтобы просто разогнаться перед прыжком.

Токийская Олимпиада, признаётся Ренальд Кныш, в его карьере была самой сложной. Елену он готовил долго и был уверен, что спортсменка завоюет все возможные медали. Но, по решению спортивного руководства, тренера в последний момент отстранили от сборов, а его воспитанницу стали переучивать.

Ренальд Кныш, заслуженный тренер СССР:

Меня же на сборы не взяли. На соревнования я поехал туристом. Там, когда я её увидел, не узнал. Настолько она поправилась.

Несмотря на все трудности, Елена Волчецкая выступила так, что в командном зачёте стала олимпийской чемпионкой. Говорит, только поднявшись на пьедестал, осознала, что все закончилось.

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1964 года в Токио:

Та сложность и та ответственность, которая всегда на олимпийцах, она всегда присутствует, потому что не только за себя, но и за команду, вот эта ответственность ушла. Было какое-то облегчение и радость.

Это была первая олимпийская медаль в спортивной гимнастике не только в истории белорусской школы, но и в масштабах всего Советского Союза. Волчецкая стала примером для всех последующих поколений гимнасток.

Елену Волчецкую в Гродно называют Первой. Ещё будучи школьницей, она впервые в регионе стала мастером спорта. Первой завоевала звание чемпионки Советского Союза, а после и вовсе первая принесла родному городу олимпийскую медаль.

Валерия Захарова, воспитанница СДЮШОР №3 Гродно:

Я занимаюсь спортивной гимнастикой 6 лет. Для меня Елена Волчецкая — пример для подражания. Я тоже хочу завоевать олимпийскую медаль как Елена Волчецкая.