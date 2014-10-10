Кубок Беларуси по художественной гимнастике впервые прошел в новом формате

Новости Беларуси. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина стала инициатором нового формата соревнований по художественной гимнастике. Кубок Беларуси проводится по той же системе, что и клубный Кубок мира в Японии.

«Динамовские» грации частенько становились его призерами, уступая первенство только российскому «Газпрому».

Здесь нет таких звучных названий.

В турнире участвуют 12 команд, которые отличаются только порядковыми номерами. В составе каждого – трио – спортсменки разного возраста, ведомые мастерами.

В роли последних выступают гимнастки с именем: Арина Шарапа, Анна Башко, Стефания Монахова и другие.

Неопытных юниорок могут подстраховать взрослые и дружный коллектив попадает на пьедестал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Приживется ли новация, покажет время, но отрадно, что наши «художницы» не почивают на лаврах.

Любовь Черкашина, судья Кубка Беларуси по художественной гимнастике:

Команды формировались жеребьевкой, в команде нет одной школы. Разные девочки. Но в этом и интерес, что, может быть, если гимнастка одного возраста слабее, ее может вытянуть юниорка. И, может быть, это реально даст шаг вперед той девочке, которая никогда не выигрывала. Но она почувствует, что это такое – выигрывать. И начнет еще сильнее тренироваться.