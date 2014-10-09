Баскетбольный матч Беларусь – Китай глазами защитницы национальной сборной Жанны Городецкой

Новости Беларуси. Поединок с китаянками на женском чемпионате мира по баскетболу корреспондент программы «Неделя спорта» на СТВ смотрел в компании с Жанной Городецкой. Защитник национальной дружины прошла с командой весь подготовительный этап, но в Турцию со сборной не отправилась. Взгляд профессионала помог почувствовать нерв игры изнутри.

Атакующий защитник столичных «Цмоков» Жанна Городецкая в качестве своеобразного проводника в мир баскетбольной сборной подходила как нельзя лучше: она отбыла со сборной от звонка до звонка во время подготовки к чемпионату, а соперниц белорусок по 1/8, китаянок, даже попробовала на зубок во время международного турнира памяти Семена Халипского в Минске незадолго до планетарного форума.

Жанна Городецкая, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Команда такая высокорослая. Это неожиданно для меня было, все высокие такие, здоровые. С новым тренером у них европейский баскетбол, мужской.

Болеют за своих баскетболистки, как оказалось, весьма степенно, но это только внешне. Внутри наверняка хватало эмоций.

Жанна Городецкая:

Мы смотрим игру изнутри, не как фанаты, которым нужен результат, красивая игра, мы смотрим, как команда играет. Переживаем, конечно, но не скажу, что прыгаем.

Впрочем, большую часть матча для серьезных переживаний белорусская сборная повода не давала.

Жанна Городецкая:

У нас как обычно завал первых минут, но вовремя опомнились. Видно было, что кураж поймали. А команду, которая ловит кураж, тяжело остановить.

Пока подопечные Римантаса Григаса уверенно вели в поединке, была возможность обсудить дела насущные. Приятные, как, например, фееричную концовку противостояния с Кубой.

Жанна Городецкая:

Шанс это, конечно. Кубинки явно выглядели сильнее намного, быстрее. Удача была на нашей стороне. Вот что у нашей команды есть, так это характер.

И не очень приятные. Опытный игрок призналась: считает, с уходом старшего поколения сборниц в команде могут возникнуть проблемы.

Жанна Городецкая:

Резерв насчет «больших» мне не очень виден в Беларуси, он очень короткий получается. Но все зависит от того, какое будущее у баскетбола в принципе в Беларуси. Столько лет девчонки тянули, до таких высот доходили (Олимпиада, по крайней мере, мир), столько всего. Я, когда сюда приехала, думала, что-то измениться внутри баскетбола. Но жаль.

А белорусская сборная тем временем наращивала преимущество над китаянками. Конец третьей четверти – перевес плюс 13 – ничего не предвещало беды.

Жанна Городецкая:

Я думаю, должны выиграть, дотянуть. Уже просто нельзя отдать игру эту.

Левченко – я вообще в восторге. Лена в этих играх вообще молодец: и раздает, и подбирает, и пасует – все делает.

Но с началом заключительной 10-минутки отрыв белорусок стал стремительно таять. Тем не менее в то, что нас опять ждет нервная концовка, до последнего не верилось.

Жанна Городецкая:

Счет такой тоже еще, 9 очков – это три «трехи» и все. Они у нас на турнире Халипского очень много трехочковых забили. Сейчас видно, что подготовились наши. Сегодня не так много было дальних бросков.

Накал борьбы становился все острее, волнение на лице Жанны Городецкой читалось все ярче.

Жанна Городецкая:

Китаянки набирают ход. Вот вам и плюс три. Сейчас перестали подстраховки делать, помогать друг другу. Если помощь идет, то открытый человек остается и, естественно, забивает.

В напряженной концовке, когда соперники идут буквально ноздря в ноздрю, многое определяют мелочи и психологическая устойчивость игроков.

Жанна Городецкая:

Может тренер взять тайм-аут, чтобы все включили голову холодную, или кто-то на площадке должен быть один, кто-нибудь из пятерых, который немножко остудит команду.

В этот раз удача оказалась на стороне Китая. И казавшийся таким близким четвертьфинал трансформировался в прощание с чемпионатом мира.

Жанна Городецкая:

Это конец! Добавить нечего. Такую концовку с Кубой выдрать и проиграть в конце Китаю.