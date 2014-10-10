Сборная Беларуси по футболу проиграла украинцам в рамках отбора на Евро-2016 – 0:2

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение во втором квалификационном поединке Евро-2016. На «Борисов-Арене» подопечные Георгия Кондратьева уступили украинцам.

Большую часть матча борьба шла равная и хозяева поля имели несколько неплохих моментов открыть счет.

В итоге на 82-й минуте Александр Мартынович отметился автоголом. А уже в компенсированное время за провал в обороне белорусов наказал Сидорчук.

Украинцы выигрывают 2:0. В активе сборной Беларуси по-прежнему одно очко.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Видите, как получается в футболе. Сами не забили, были моменты, хорошие моменты, а в свои ворота. Украина не могла забить, так мы им помогли, забили гол.

В нашей отборочной группе С македонцы накануне не без труда одолели Люксембург. А словаки продолжили победное шествие, переиграв испанцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».