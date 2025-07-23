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Белорусы завоевали 72 медали на матчевой встрече Союзного государства по лёгкой атлетике

23 июля 2025 12:36
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72 медали – таков общий итог выступления белорусов на матчевой встрече Союзного государства по легкой атлетике, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день хозяева старта 35 раз поднимались на пьедестал. В отдельных видах программы наши юноши и девушки оставили гостей с пустыми руками. Особенно убедительны были юниоры младшего возраста. Старшие спортсмены, а их возраст не превышает 20-ти лет, добавили в копилку 4 золота. Отличились Антон Буйницкий, Ком Кристал Шаннон, Даниил Коваленко и Матвей Волейко.

# Легкая атлетика

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