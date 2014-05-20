Зарипов заменит Овечкина на матче с Беларусью 20 мая

Новости России. Данис Зарипов назначен капитаном хоккейной сборной России на время матча со сборной Беларуси.

Форвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов заменил в этой роли Александра Овечкина.

Овечкин матч пропускает из-за травмы, полученной во время встречи Германией. У врачей есть опасения, что он не сможет больше не сыграть на мировом первенстве.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

Сегодня врачи колдуют над ним (Овечкиным). Всё стараемся сделать, чтобы он вошел в строй. Слава Богу, серьезных повреждений нет, поэтому мы надеемся, что игрок встанет в строй.

Напомним, 18 мая в рамках чемпионата мира по хоккею на «Минск-Арене» встречались сборные России и Германии. Лишь в третьем периоде россиянами удалось распечатать ворота соперника. Сделал это Вадим Шипачев на 44 минуте.

Через пять минут лед был вынужден покинуть капитан сборной России Александр Овечкин. В одной из атак российской сборной в середине площадки его грубо встретил соперник, Маркус Кинк, после чего нападающий оказался на льду. И только при помощи партнеров по команде Александр направился на скамейку запасных, а затем – в раздевалку.