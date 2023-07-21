4-й гоночный день этапа Кубка России по парусному спорту: какие позиции занимают белорусы?

В пятницу, 21 июля, состоялся четвертый гоночный день финального этапа Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт проходит в Санкт-Петербурге.

В классе судов «Лазер-Радиал» белоруски продолжают находиться на вершине турнирной таблицы. Татьяна Дроздовская возглавляет классификацию, а Екатерина Санько занимает вторую позицию. Екатерина Гусева – 11-я.