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4-й гоночный день этапа Кубка России по парусному спорту: какие позиции занимают белорусы?

21 июля 2023 19:21
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В пятницу, 21 июля, состоялся четвертый гоночный день финального этапа Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старт проходит в Санкт-Петербурге.

4-й гоночный день этапа Кубка России по парусному спорту: какие позиции занимают белорусы?-1

В классе судов «Лазер-Радиал» белоруски продолжают находиться на вершине турнирной таблицы. Татьяна Дроздовская возглавляет классификацию, а Екатерина Санько занимает вторую позицию. Екатерина Гусева – 11-я.

4-й гоночный день этапа Кубка России по парусному спорту: какие позиции занимают белорусы?-4

В классе судов «Лазер-Стандарт» произошли небольшие изменения. Евгений Мадыцкий по-прежнему идет пятым. А вот Максим Дягель поднялся с 10-го места на 8-е. Иван Мшенский опустился с 9-го места на 12-е. Завершится турнир 24 июля.

# Велоспорт # Татьяна Дроздовская # Екатерина Санько # Иван Мшенский # Максим Дягель # Евгений Мадыцкий # Фотофакт

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