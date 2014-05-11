3:2. США-Швейцария 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «США-Швейцария» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»!

Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Уже совсем немного осталось до начала матчей между командами США и Швейцарии. Готовы?

Это уже 2-ой матч команд на чемпионате. Пока из этой четвёрки американцы единственные вышли победителями вчера.

Начали!

Сразу в атаку бросаются американцы. На прошлом чемпионате как раз швейцарцы не пустили США в финал.

В большинстве играют швейцарцы. Посмотрим, воспользуются ли преимуществом.

Жёстко и быстро играют американцы. Швейцарцы пока в поиске своей игры. Что ж, будем надеяться, что скоро найдут.

Опасный момент у ворот американцев, но не забивают швейцарцы. Пока 0-0.

Удаление и у швейцарцев.

При такой сумасшедшей скорости американцев сложно швейцарцам собраться, пока только обороняются.

Опасный момент у ворот швейцарцев. Последние бросаются в контратаку.

Какой опасный момент у ворот американцев! Но пролетает мимо створа шайба.

Ещё одна попытка швейцарцев открыть счёт. Но останавливает шайбу голкипер американцев Томас.

И стычка у ворот американцев. Эмоции на льду!

Куда активнее стали действовать швейцарцы: проводят атаку за атакой европейцы.

Успевают провести молниеносную атаку американцы, но дважды спасает ворота голкипер швейцарцев.

Итак, 0-0 в стартовом тайме. Отправились отдыхать хоккеисты.

Американцы быстро начали, швейцарцы быстро подключились: по 11 ударов по воротам нанесли команды.

Гооол!!!

Через полторы минуты с начала 2-го периода открыл счёт забитым шайбам в этом матче швейцарец Денис Холленштайн!!!

В большинстве играют американцы. И отчаянно прессингуют соперников.

Прекрасно сыграл голкипер швейцарцев, отразил мощный удар соперников.

Отправляется Мюллер на скамейку, в меньшинстве американцы.

Гооооол!!! Не успел вернуться Мюллер на лёд, как сравнял счёт в матче против швейцарцев!

Не шайба, так хоккеист летит в ворота швейцарцев: американец Смит на льду.

Борьба на льду - оживились трибуны.

3-е подряд удаление у канадцев: Кадри отправился отдыхать.

Гооооол!!! Швейцария повела. Выводит вперёд свою команду Дамьен Бруннер !!

Ещё один опасный момент у ворот американцев: куда активнее играют швейцарцы.

Спасает ворота швейцарцев голкипер Рето Берра. Очень опасно было у его ворот.

В меньшинстве швейцарцы, американцы прессингуют изо всех сил: счёт-то сравнивать нужно.

Просто так доигрывать время не собираются хоккеисты: опасные моменты у ворот соперников, но счёт тот же: 2-1. Перерыв!

Американцы отыгрываются - швейцарцы идут к победе, канадцы и словаки активно уходят от ничьей в основное время. Значит, будет жарко!

В меньшинстве начали швейцарцы. Буквально летают над льдом американцы.

Гоооол!!! Сравнивают счёт американцы! Тем интереснее. Крейг Смит вернул равенство на лёд. Реализовали преимущество американцы.

И ещё один опасный момент у ворот швейцарцев! На борьбу настроились американцы.

Доигрывают 2 минуты в большинстве швейцарцы.

Немного успокоились швейцарцы в 3-ем периоде. И не дремлют американцы!

Трибуны свистят: вне игры зафиксировали судьи на опасной атаке швейцарцев.

Страсти накаляются: стычка у ворот американцев.

Гооооол!!! Вперёд выводит США Джонссон: 3-2.

Забили швейцарцы, но судьи не засчитывают шайбу. Вне игры. 2-ой момент в этом периоде.

Одна активная атака сменяется другой. 2 минуты до конца.

Бросаются в отчаянные атаки швейцарцы, но не могут пробить голкипера американцев.

Таймаут берут швейцарцы, нужно скорее им изменять ситуацию

30 секунд есть у швейцарцев

Шайбу вытаскивает американский голкипер!

И звучит финальная сирена. Вытащили матч американцы, красивый матч подарили болельщикам хоккеисты.

Насыщенный матч выдали хоккеисты. Американцы били по воротам 38 раз, швейцарцы - 29. На табло отразились 3-2!

Прилично штрафных минут отсидели команды: 14 - американцы и 12 – швейцарцы.

На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю трансляцию. Спасибо, что были с нами! Красивого вам хоккея!