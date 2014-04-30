30 апреля определится обладатель кубка чемпионата Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до открытия чемпионата мира по хоккею. В Минск уже приехали и продолжают прибывать болельщики. Но горячие спортивные эмоции и азарт некоторые из них смогли испытать уже сегодня, 30 апреля.

В эти минуты в столице идет борьба за кубок чемпионата Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд при поддержке Президентского спортивного клуба. Встречаются команды-финалисты «Рубеж» и «Столица». На льду кипят нешуточные страсти, обе дружины проявляют упорство и волю к победе.

Людас Румбутис, защитник команды «Рубеж»:

Конечно, хочется в последней игре выплеснуть все то, что осталось. В принципе, много игра в чемпионате - больше 20 игр. Потому уже поднаелись. Лето уже, надо от хоккея отдых немножко брать!

Дмитрий Басков, вратарь команды «Столица»:

Большинство игроков, это игроки команды президента, одной команды. Но в финале и в сезоне противостояние друг против друга всегда интересно. Мы играем друг противо друга с большим удовольствием.

Стоит отметить, что обе дружины прошлогодние финалисты. В 2013 победу в решающем матче одержала «Столица». В нынешнем сезоне третье место уже получила команда-дебютант «Газпромнефть». Кому же достанется первое, почетное место в этом сезоне решится в ближайшие минуты.

Болельщик:

Встреча команд напряженная. Очень понравился первый гол! Хорошее отражение голкипера.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Турнир удался, прошел на высоком уровне. Участвовало рекордное количество команд, соответственно рекордное количество участников. И, как мы видим, заканчивается турнир действительно на интересной, интригующей ноте.