25 марта станут известны победители чемпионата Беларуси по настольному теннису

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по настольному теннису. Участие в турнире принимают атлеты со всей страны, включая спортсменов национальной команды и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по настольному теннису. Участие в турнире принимают атлеты со всей страны, включая спортсменов национальной команды и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для подрастающих теннисистов данное первенство – контрольный старт. Именно здесь они могут проявить себя и закрепиться в составе сборной. Мастера малой ракетки пока выступать на международных соревнованиях не могут. И сейчас упор сделан на воспитание молодежи. А она у нас перспективная.
Ростислав Жадько, старший тренер по резерву сборной Беларуси по настольному теннису:
На всех соревнованиях, помимо того, что национальную команду мы смотрим, также смотрим и резерв. Имеем всегда в виду, как они будут играть, как они себя показывают. Плюс у резерва чаще всего на таких больших соревнованиях не такой большой груз ответственности, им немного легче играть. Они могут себя лучше показать.
Отметим, 23 марта спортсмены провели поединки первого раунда основной сетки. Победители и призеры чемпионата страны станут известны в субботу, 25 марта.
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