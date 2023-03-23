25 марта станут известны победители чемпионата Беларуси по настольному теннису

Для подрастающих теннисистов данное первенство – контрольный старт. Именно здесь они могут проявить себя и закрепиться в составе сборной. Мастера малой ракетки пока выступать на международных соревнованиях не могут. И сейчас упор сделан на воспитание молодежи. А она у нас перспективная.

Ростислав Жадько, старший тренер по резерву сборной Беларуси по настольному теннису:

На всех соревнованиях, помимо того, что национальную команду мы смотрим, также смотрим и резерв. Имеем всегда в виду, как они будут играть, как они себя показывают. Плюс у резерва чаще всего на таких больших соревнованиях не такой большой груз ответственности, им немного легче играть. Они могут себя лучше показать.