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Глава МОК заявил о невозможности изоляции России ради Украины

23 марта 2023 13:53
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Международный олимпийский комитет не может изолировать представителей спорта по национальному признаку, заявил руководитель МОК Томас Бах.

Глава МОК заявил о невозможности изоляции России ради Украины-1

Фото: МОК

Комитет должен оставаться нейтральным в области политики, ссылается на его слова РИА Новости. В МОК сопереживают, понимают народ Украины и спортсменов, но несут ответственность за права человека, потому изоляция людей по национальному признаку здесь недопустима, сказал Бах. Глава МОК также отметил, что необходимо быть политически нейтральными, но не аполитичными. Представители спорта не могут страдать из-за политики, подытожил он.

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# Международная политика # Томас Бах

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