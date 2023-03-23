Глава МОК заявил о невозможности изоляции России ради Украины

Комитет должен оставаться нейтральным в области политики, ссылается на его слова РИА Новости. В МОК сопереживают, понимают народ Украины и спортсменов, но несут ответственность за права человека, потому изоляция людей по национальному признаку здесь недопустима, сказал Бах. Глава МОК также отметил, что необходимо быть политически нейтральными, но не аполитичными. Представители спорта не могут страдать из-за политики, подытожил он.

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