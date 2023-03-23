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Юлия Апанасович стала бронзовым призёром чемпионата мира по боксу

23 марта 2023 14:01
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Новости Беларуси. Юлия Апанасович стала бронзовым призером чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в индийском Нью-Дели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Апанасович стала бронзовым призёром чемпионата мира по боксу-1

Соперницей белоруски в полуфинальном поединке была представительница Китая Ву Ю. Девушки боролись за финал в весовой категории до 52 килограммов. Но единогласным решением судей китаянка одержала победу, а наша спортсменка завоевала бронзу мирового форума.

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# Мировой бокс # Юлия Апанасович # Фотофакт

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