Юлия Апанасович стала бронзовым призёром чемпионата мира по боксу

Новости Беларуси. Юлия Апанасович стала бронзовым призером чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в индийском Нью-Дели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперницей белоруски в полуфинальном поединке была представительница Китая Ву Ю. Девушки боролись за финал в весовой категории до 52 килограммов. Но единогласным решением судей китаянка одержала победу, а наша спортсменка завоевала бронзу мирового форума.