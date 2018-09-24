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Белорусские пятиборцы Прокопенко и Полозков победили в турнире «Кубок Кремля»

24 сентября 2018 12:57
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Новости Беларуси. В Москве прошел престижный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В смешанной эстафете лучшими стали белорусы – Анастасия Прокопенко и Илья Полозков.

В начале соревнований Прокопенко выиграла турнир по фехтованию. Перед заключительным видом (кроссом и стрельбой) белорусский дуэт отставал от лидеров – россиян – на 21 секунду. Но хороший бег и отличная стрельба помогли Полозкову опередить соперников и принести победу нашей команде.

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# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Илья Полозков # Фотофакт

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