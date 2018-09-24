«II Европейские игры – это национальный проект для нашей страны». Как проходят тестовые турниры к международным соревнованиям в Минске
Новости Беларуси. В лексиконе белорусского спортивного журналиста все чаще появляется слово «Тестовый». Этим термином именуются подготовительные турниры ко II Европейским играм. До них остается менее 300 дней, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Такого мультиспортивного старта наша страна еще не знала. Да, у нас есть опыт организации чемпионатов Европы, этапов Кубка мира и даже чемпионатов мира, вспомнить хотя бы хоккейный мир-2014. Однако на сей раз масштаб и размах в разы больше. Площадки будут разбросаны по всему Минску. И каждая из арен должна соответствовать всем международным нормам.
Поэтому уже сейчас важно знать всё до мелочей: как будут выходить на помост спортсмены, где планируется разместить судей, как будут функционировать электронные системы. Май-2019. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, тестовые турниры проходят уже сейчас.
Минский Дворец спорта был построен более полувека назад. За это время спортивная площадка увидела массу рейтинговых соревнований. Вот и сейчас во время II Европейских игр столичный адрес проспект Победителей, 4 на несколько дней станет домашним для борцов и самбистов.
Валерий Кравчёнок, представитель Белорусской федерации борьбы:
Каждый спортсмен, находящийся на данных соревнованиях, мечтает поучаствовать во Европейских играх и подходит к этому делу с большой ответственностью. Я думаю, что многих из тех, кто выступает на данном турнире, мы увидим в следующем году на II Европейских играх.
Достаточно ответственно ко II Европейским играм подходят и организаторы соревнований. Подготовка к столь ранговому мероприятию не щадит даже традиций. Впервые в этом году турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя по вольной борьбе и турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе проводились один за одним – шесть дней подряд.
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Эти два турнира мы объединили в связи с тем, что II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси, мы будем проводить в таком формате – именно шесть дней. Пройдут схватки в вольной борьбе, женской и греко-римской, поэтому этот формат взяли. Плюс мы посмотрели, как это всё будет смотреться. Подсказываем дирекции, чтобы они знали.
Помимо спортсменов, представителей федераций на тестовых турнирах хватает и сторонних наблюдателей из зарубежных стран. Например, на турнире по боксу памяти Владимира Ботвинника (даже несмотря на то, что он к проверочным не относится) были иностранные делегаты.
Оценок, понятное дело, никто не ставил, но общими впечатлениями об уровне организаций поделились.
Валерий Рачков, технический делегат Европейской конфедерации бокса:
В Беларуси всегда ответственно относились к подобным мероприятиям. И вот этот прекрасный зал, хорошие гостиницы, блок питания, этот свет – всё для этих ребят, чтобы они проявляли себя.
Сами спортсмены тоже не скупятся на теплые слова в адрес организаторов. Понятное дело, когда ты не задумываешься, в каких условиях тебе предстоит жить, чем питаться, в каких залах тренироваться и выступать, остается единственная задача – выходить и побеждать.
Ксения Данилович, победительница Континентального кубка по дзюдо:
Организация вообще на высоте, всё понравилось, открытие. Всё на высоте.
Виктор Кляузов, победитель Континентального кубка по дзюдо:
Всё проходило на высшем уровне, всё понравилось. Будем готовиться. Все хотят туда попасть, но будут критерии отбора на эти соревнования.
Никита Свирид, бронзовый призер Континентального кубка по дзюдо:
Очень ждем спортивного форума. Очень классно, что Европейские игры будут именно в Минске.
Турнир провели на высшем уровне, как за границей, как на чемпионах Европы, чемпионатах мира. Очень радует организация в этом году. Бороться очень уютно, комфортно, трибуны поддерживали и очень понравилось тут.
Хорошие отзывы о тестовых турнирах – вещь, конечно, приятная. Но это вовсе не означает, что организаторы Европейских игр могут себе позволить расслабиться и почивать на лаврах сегодняшних достижений. Наоборот, дирекция старается сделать всё возможное, чтобы исключить даже самые незначительные недостатки.
Роман Марковский, менеджер фонда «Дирекции II Европейских игр 2019 года»:
Отзывы положительные, есть над чем работать, потому что проведение такого мультиспортивного мероприятия, как II Европейские игры – это национальный проект для нашей страны, это очень-очень крупное мероприятие, такого до этого в Республике Беларусь не было.
До старта грандиозного спортивного праздника остается менее 300 дней. Впереди еще много пробных турниров, на которых спортсмены смогут проверить свою боевую готовность, а организаторы – сделать пребывание атлетов максимально комфортным и домашним.