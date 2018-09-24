«II Европейские игры – это национальный проект для нашей страны». Как проходят тестовые турниры к международным соревнованиям в Минске

Новости Беларуси. В лексиконе белорусского спортивного журналиста все чаще появляется слово «Тестовый». Этим термином именуются подготовительные турниры ко II Европейским играм. До них остается менее 300 дней, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Такого мультиспортивного старта наша страна еще не знала. Да, у нас есть опыт организации чемпионатов Европы, этапов Кубка мира и даже чемпионатов мира, вспомнить хотя бы хоккейный мир-2014. Однако на сей раз масштаб и размах в разы больше. Площадки будут разбросаны по всему Минску. И каждая из арен должна соответствовать всем международным нормам.

Поэтому уже сейчас важно знать всё до мелочей: как будут выходить на помост спортсмены, где планируется разместить судей, как будут функционировать электронные системы. Май-2019. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, тестовые турниры проходят уже сейчас. Минский Дворец спорта был построен более полувека назад. За это время спортивная площадка увидела массу рейтинговых соревнований. Вот и сейчас во время II Европейских игр столичный адрес проспект Победителей, 4 на несколько дней станет домашним для борцов и самбистов.

Валерий Кравчёнок, представитель Белорусской федерации борьбы:

Каждый спортсмен, находящийся на данных соревнованиях, мечтает поучаствовать во Европейских играх и подходит к этому делу с большой ответственностью. Я думаю, что многих из тех, кто выступает на данном турнире, мы увидим в следующем году на II Европейских играх.

Достаточно ответственно ко II Европейским играм подходят и организаторы соревнований. Подготовка к столь ранговому мероприятию не щадит даже традиций. Впервые в этом году турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя по вольной борьбе и турнир памяти Олега Караваева по греко-римской борьбе проводились один за одним – шесть дней подряд.

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Эти два турнира мы объединили в связи с тем, что II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси, мы будем проводить в таком формате – именно шесть дней. Пройдут схватки в вольной борьбе, женской и греко-римской, поэтому этот формат взяли. Плюс мы посмотрели, как это всё будет смотреться. Подсказываем дирекции, чтобы они знали. Помимо спортсменов, представителей федераций на тестовых турнирах хватает и сторонних наблюдателей из зарубежных стран. Например, на турнире по боксу памяти Владимира Ботвинника (даже несмотря на то, что он к проверочным не относится) были иностранные делегаты.

Оценок, понятное дело, никто не ставил, но общими впечатлениями об уровне организаций поделились.

Валерий Рачков, технический делегат Европейской конфедерации бокса:

В Беларуси всегда ответственно относились к подобным мероприятиям. И вот этот прекрасный зал, хорошие гостиницы, блок питания, этот свет – всё для этих ребят, чтобы они проявляли себя. Сами спортсмены тоже не скупятся на теплые слова в адрес организаторов. Понятное дело, когда ты не задумываешься, в каких условиях тебе предстоит жить, чем питаться, в каких залах тренироваться и выступать, остается единственная задача – выходить и побеждать.

Ксения Данилович, победительница Континентального кубка по дзюдо:

Организация вообще на высоте, всё понравилось, открытие. Всё на высоте.

Виктор Кляузов, победитель Континентального кубка по дзюдо:

Всё проходило на высшем уровне, всё понравилось. Будем готовиться. Все хотят туда попасть, но будут критерии отбора на эти соревнования.

Никита Свирид, бронзовый призер Континентального кубка по дзюдо:

Очень ждем спортивного форума. Очень классно, что Европейские игры будут именно в Минске. Турнир провели на высшем уровне, как за границей, как на чемпионах Европы, чемпионатах мира. Очень радует организация в этом году. Бороться очень уютно, комфортно, трибуны поддерживали и очень понравилось тут.

Хорошие отзывы о тестовых турнирах – вещь, конечно, приятная. Но это вовсе не означает, что организаторы Европейских игр могут себе позволить расслабиться и почивать на лаврах сегодняшних достижений. Наоборот, дирекция старается сделать всё возможное, чтобы исключить даже самые незначительные недостатки.