Международный турнир по фигурному катанию «Ice Star» стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал международный турнир по фигурному катанию «Ice Star». В нем принимают участие более 220 спортсменов из 15 стран. Это рейтинговые соревнования, которые являются отправной точкой для участию в будущих чемпионатах мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее днем свои силы продемонстрировали юные фигуристы Виктория Ковалева, Юрий Беляев, а уже вечером на лед выйдут спортсмены категории сеньор, среди которых белоруска Янина Макеенко.

Янина Макеенко, член национальной сборной Беларуси:

В сеньорах я одна из белорусок буду выступать, поэтому хотелось бы, конечно, тоже постоять на пьедестале. Мы сейчас боремся над тем, чтобы мы начали хоть что-то значить в фигурном катании, чтобы показывали, что Беларусь не просто страна, где проходил Чемпионат мира по хоккею, есть еще и очень хорошие фигуристы. Думаю, что корейские Олимпийские игры, которые будут через четыре года, мне подойдут!