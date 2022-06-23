23 июня – Международный олимпийский день. Глава НОК поздравил всех белорусов, которые причастны к спорту

Глава НОК Беларуси отметил, что идеалы олимпийского движения – уважение к культуре других народов, содействие согласию и стабильности в мире – перекликаются с традициями нашей страны, приоритетами и принципами, которые Беларусь отстаивает на международной арене. Белорусы гордятся тем, что в большой олимпийской семье много ярких звезд отечественного спорта. Наши атлеты – это достояние нации, надежная опора страны, говорится в поздравлении. Виктор Лукашенко поблагодарил белорусских олимпийцев за мастерство, упорство и волю к победе и заверил в том, что НОК Беларуси всегда будет отстаивать интересы наших спортсменов на международной арене.