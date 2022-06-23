Прямой эфир

23 июня – Международный олимпийский день. Глава НОК поздравил всех белорусов, которые причастны к спорту

23 июня 2022 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 июня – Международный олимпийский день. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил спортсменов, тренеров, работников спортивной отрасли, ветеранов олимпийского движения и болельщиков с этим праздником, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 июня – Международный олимпийский день. Глава НОК поздравил всех белорусов, которые причастны к спорту-1

Глава НОК Беларуси отметил, что идеалы олимпийского движения – уважение к культуре других народов, содействие согласию и стабильности в мире – перекликаются с традициями нашей страны, приоритетами и принципами, которые Беларусь отстаивает на международной арене. Белорусы гордятся тем, что в большой олимпийской семье много ярких звезд отечественного спорта. Наши атлеты – это достояние нации, надежная опора страны, говорится в поздравлении. Виктор Лукашенко поблагодарил белорусских олимпийцев за мастерство, упорство и волю к победе и заверил в том, что НОК Беларуси всегда будет отстаивать интересы наших спортсменов на международной арене.  

# Белорусские спортсмены # Виктор Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иван Тихон: «Наши атлеты находятся сейчас среди лидеров»
23 июня 2022 19:37

Иван Тихон: «Наши атлеты находятся сейчас среди лидеров»

«Огромное спасибо федерации». В Минске стартовал республиканский турнир по лёгкой атлетике
23 июня 2022 19:36

«Огромное спасибо федерации». В Минске стартовал республиканский турнир по лёгкой атлетике

«Лучше играть в футбол, чем почтовые ящики бомбить и машины царапать». Кто прошёл в финал «Кожаного мяча»?
23 июня 2022 15:55

«Лучше играть в футбол, чем почтовые ящики бомбить и машины царапать». Кто прошёл в финал «Кожаного мяча»?