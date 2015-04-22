22 апреля на чемпионате мира по футзалу разыграют путевки в полуфинал

Новости Беларуси. Матчи чемпионата мира по футзалу в Беларуси уже посетили более 37 тысяч зрителей. 22 апреля болельщики ждут игр за выход в полуфинал. На площадке минского Дворца спорта сыграют команды Уругвая и Бельгии. Позже здесь же состоится игра сборных Беларуси и Парагвая. Еще два матча пройдут на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

Победители баталий 22 апреля встретятся в «Минск-Арене», где 24 апреля пройдут полуфинальные матчи. Судьба золотых и бронзовых медалей решится 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.