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22 апреля на чемпионате мира по футзалу разыграют путевки в полуфинал

22 апреля 2015 10:46
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Новости Беларуси. Матчи чемпионата мира по футзалу в Беларуси уже посетили более 37 тысяч зрителей. 22 апреля болельщики ждут игр за выход в полуфинал. На площадке минского Дворца спорта сыграют команды Уругвая и Бельгии. Позже здесь же состоится игра сборных Беларуси и Парагвая. Еще два матча пройдут на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

Победители баталий 22 апреля встретятся в «Минск-Арене», где 24 апреля пройдут полуфинальные матчи. Судьба золотых и бронзовых медалей решится 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Мини-футбол

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